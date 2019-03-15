Вести Кремля: Путин Петух. Союз поднялся в воздух

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 15 марта – двуглавый орел – официальный герб Российской Федерации. Силовое крыло окружения Путина называют ястребами. Сам российский лидер ассоциирует себя с петухом. Веками люди мечтали о том, чтобы оторваться от земли, покинуть планету и улететь к звездам. Сейчас люди, покидающие землю с легкой руки "Роскосмоса", просто мечтают выжить.

Также в выпуске: Шутка от Матвиенко.