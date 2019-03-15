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      Вєсті Кремля: Путін Пєтух. Союз піднявся у повітря

      Вєсті Кремля 134 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 15 березня – двоголовий орел – офіційний герб Російської Федерації. Силове крило оточення Путіна називають яструбами. Сам російський лідер асоціює себе із півнем. Століттями люди мріяли про те, щоби відірватися від землі, покинути планету та полинути до зірок. Зараз люди, які покидають землю з легкої руки "Роскосмоса", просто мріють вижити.

      Також у випуску: 

      Жарт від Матвієнко.

      blog_ava
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      Теги: Вєсті Кремля Володимир Путін
      Джерело: 24 Канал
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