Вести Кремля: Путин планирует побег. Скандальная форма российских футболистов
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 15 ноября – когда-то на российском телевидении с переменным успехом и разными ведущими выходила детская программа "Зов джунглей". Скоро ее могут восстановить, а единственным ее участником имеет шанс стать Владимир Путин. Сборная России по футболу презентовала новую форму. Примерила, пофотографировалась и на следующий матч выйдет в старой.
Также в выпуске:
Джокер на минималках.
Вездесущий враг россиян.
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