Вєсті Кремля: Путін планує втечу. Скандальна форма російських футболістів
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 15 листопада – колись на російському телебаченні з перемінним успіхом та різними ведучими виходила дитяча програма "Клич джунглів". Скоро її можуть відновити, а єдиним її учасником має шанс стати Володимир Путін. Збірна Росії з футболу презентувала нову форму. Поміряла, пофотографувалася і на наступний матч вийде у старій.
Також у випуску:
Джокер на мінімалках.
Всюдисущий ворог росіян.
Дивіться програму "Вєсті Кремля" за 15 листопада 2019:
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