Вєсті Кремля: Путін планує втечу. Скандальна форма російських футболістів

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 15 листопада – колись на російському телебаченні з перемінним успіхом та різними ведучими виходила дитяча програма "Клич джунглів". Скоро її можуть відновити, а єдиним її учасником має шанс стати Володимир Путін. Збірна Росії з футболу презентувала нову форму. Поміряла, пофотографувалася і на наступний матч вийде у старій.

Також у випуску: Джокер на мінімалках. Всюдисущий ворог росіян. Дивіться програму "Вєсті Кремля" за 15 листопада 2019: