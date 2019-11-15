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      Вєсті Кремля: Путін планує втечу. Скандальна форма російських футболістів

      532 Читать новость на русском
      Вєсті Кремля / 24 канал

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 15 листопада – колись на російському телебаченні з перемінним успіхом та різними ведучими виходила дитяча програма "Клич джунглів". Скоро її можуть відновити, а єдиним її учасником має шанс стати Володимир Путін. Збірна Росії з футболу презентувала нову форму. Поміряла, пофотографувалася і на наступний матч вийде у старій.

      Також у випуску: 

      Джокер на мінімалках.

      Всюдисущий ворог росіян.

      Дивіться програму "Вєсті Кремля" за 15 листопада 2019:

       

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Володимир Путін
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