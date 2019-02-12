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      Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Вести Кремля: Путин подкармливает Ким Чен Ына. Интеллектуалы по-русски

      Вести Кремля 302 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 12 февраля – аукционы невиданной щедрости Москва устраивает практически ежемесячно, например, в январе простила Венесуэле миллиарды долларов долгов. А в этом месяце руки дошли до еще одного стратегического союзника. История России насквозь пронизана самозванцами и другими проходимцами, к этой компании может добавиться один телевизионный герой.

      Также в выпуске:

      Солнечная экспедиция отложена.

      blog_ava
      Аякс – Реал: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов
      13 февраля
      812
      Теги: Владимир Путин Новости России Вести Кремля Ким Чен Ын
      Источник: 24 канал
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