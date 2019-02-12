Вести Кремля: Путин подкармливает Ким Чен Ына. Интеллектуалы по-русски
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 12 февраля – аукционы невиданной щедрости Москва устраивает практически ежемесячно, например, в январе простила Венесуэле миллиарды долларов долгов. А в этом месяце руки дошли до еще одного стратегического союзника. История России насквозь пронизана самозванцами и другими проходимцами, к этой компании может добавиться один телевизионный герой.
Также в выпуске:
Солнечная экспедиция отложена.
Источник: 24 канал
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