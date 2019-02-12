Вєсті Кремля: Путін підгодовує Кім Чен Ина. Інтелектуали по-російськи
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 12 лютого – аукціони небаченої щедрості Москва влаштовує практично щомісяця, наприклад, у січні пробачила Венесуелі мільярди доларів боргів. А цього місяця руки дійшли до ще одного стратегічного союзника. Історія Росії наскрізь пронизана самозванцями та іншими пройдисвітами, до цієї компанії може додатись один телевізійний герой.
Також у випуску:
Сонячну експедицію відкладено.
Джерело: 24 канал
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