Вєсті Кремля: Путін підгодовує Кім Чен Ина. Інтелектуали по-російськи

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 12 лютого – аукціони небаченої щедрості Москва влаштовує практично щомісяця, наприклад, у січні пробачила Венесуелі мільярди доларів боргів. А цього місяця руки дійшли до ще одного стратегічного союзника. Історія Росії наскрізь пронизана самозванцями та іншими пройдисвітами, до цієї компанії може додатись один телевізійний герой.

Також у випуску: Сонячну експедицію відкладено.