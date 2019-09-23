Вести Кремля: Путин поднимает боевой дух армии. Смотрины невесты для Пыни

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 23 сентября – чтобы держать боевой дух армии, Путин регулярно проводит военные учения. На которых регулярно лажает на потеху всему миру. Для Пыни Кабаева уже старовата, поэтому он быстренько попросил ее тренера подыскать новенькую гимнастку.

Также в выпуске: Шаманский тренд. Святой ученик Николая II.

Источник: 24 канал