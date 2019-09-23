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      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНІ НОРМАНДСЬКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Вєсті Кремля: Путін піднімає бойовий дух армії. Сматріни нєвєсти для Пині

      Вєсті Кремля 117 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 23 вересня – щоб тримати бойовий дух армії, Путін регулярно проводить військові навчання. На яких регулярно лажає на потіху всьому світу. Для Пині Кабаєва вже застара, тому він швиденько попросив її тренерку підшукати новеньку гімнастку.

      Також у випуску:

      Шаманський тренд.

      Святой учєнік Ніколаї II.

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      Теги: Новини Росії Володимир Путін Вєсті Кремля
      Джерело: 24 канал
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