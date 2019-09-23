Вєсті Кремля: Путін піднімає бойовий дух армії. Сматріни нєвєсти для Пині

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 23 вересня – щоб тримати бойовий дух армії, Путін регулярно проводить військові навчання. На яких регулярно лажає на потіху всьому світу. Для Пині Кабаєва вже застара, тому він швиденько попросив її тренерку підшукати новеньку гімнастку.

Також у випуску: Шаманський тренд. Святой учєнік Ніколаї II.

Джерело: 24 канал