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      Вести Кремля: Путин подсел на наркоту? Кесарево сечение для таракана в РФ
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      Вести Кремля: Путин подсел на наркоту? Кесарево сечение для таракана в РФ

      Вести Кремля 87 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 26 декабря – недавно Путин пожаловался на недостаток сна. Но "Вести Кремля" узнали его маленький секретик, который позволяет ему оставаться бодрым. В России медики провели уникальную операцию – кесарево сечение для таракана. Теперь осталось еще людей научиться лечить.

      Также в выпуске:

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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Владимир Путин Новости России Вести Кремля
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