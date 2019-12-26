Вести Кремля: Путин подсел на наркоту? Кесарево сечение для таракана в РФ
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 26 декабря – недавно Путин пожаловался на недостаток сна. Но "Вести Кремля" узнали его маленький секретик, который позволяет ему оставаться бодрым. В России медики провели уникальную операцию – кесарево сечение для таракана. Теперь осталось еще людей научиться лечить.
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