Вєсті Кремля: Путін підсів на наркоту? Кесарів розтин для тарганихи у РФ
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 26 грудня – нещодавно Путін пожалівся на брак сну. Але "Вєсті Кремля" дізналися його маленький секретик, який дозволяє йому залишатися бадьорим. У Росії медики зробили унікальну операцію – кесарів розтин для тарганихи. Тепер залишилося ще людей навчитися лікувати.
Також у випуску:
Санкції – це добре.
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