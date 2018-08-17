Вести Кремля. Путин показал россиянам "свое это". Искусство выбора

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 17.08 – Владимирович на мировой карте нарыл еще один Капитолий – на четыре метра выше, чем Вашингтонский, и который гораздо легче купить. Даже не купить, а просто позолотить. Путинский холуйчик Сережа Собянин этот раз загоняет электорат на выборы искусством.

Также в выпуске: Сколько долгов списали россияне другим странам – в "Цифре дня". Крымский бойкот Лаймы – совсем не бойкот.