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ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ
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Вести Кремля. Путин показал россиянам "свое это". Искусство выбора
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Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля
ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ

Вести Кремля. Путин показал россиянам "свое это". Искусство выбора

Вести Кремля 111 Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 17.08 – Владимирович на мировой карте нарыл еще один Капитолий – на четыре метра выше, чем Вашингтонский, и который гораздо легче купить. Даже не купить, а просто позолотить. Путинский холуйчик Сережа Собянин этот раз загоняет электорат на выборы искусством.

Также в выпуске:

Сколько долгов списали россияне другим странам – в "Цифре дня".

Крымский бойкот Лаймы – совсем не бойкот.

Теги: Новости России Вести Кремля
Источник: 24 канал
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