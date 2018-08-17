Вєсті Кремля. Путін показав росіянам "своє оте". Мистецтво вибору
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 17.08 – Владімирич на світовій карті нарив ще один Капітолій – на чотири метри вищий, ніж Вашингтонський, і який набагато легше купити. Навіть не купити, а просто позолотити. Путінський холуйчик Сєрьожа Собянін цього разу заганяє електорат на вибори мистецтвом.
Також у випуску:
Скільки боргів списали росіяни іншим країнам – у "Цифрі дня".
Кримський бойкот Лайми – зовсім не бойкот.
Джерело: 24 канал
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