Вести Кремля: Путин покидает Россию. В РФ задержали динозавра

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 22 мая – Путин бесконечно популярен, как в России, так и в мире. О нем снимали мультфильмы, рисовали граффити, делали скульптуры, но теперь он по-настоящему поднялся. Поднялся и пошел на "ББС". Путин решил стать ближе к народу и для того, чтобы его не разоблачили устроил костюмированную вечеринку.

Также в выпуске: Чем Росгвардия похожа на армию "безупречных" из Игры престолов.

Источник: 24 канал