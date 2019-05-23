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      Вести Кремля: Путин покидает Россию. В РФ задержали динозавра

      Вести Кремля 50 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 22 мая – Путин бесконечно популярен, как в России, так и в мире. О нем снимали мультфильмы, рисовали граффити, делали скульптуры, но теперь он по-настоящему поднялся. Поднялся и пошел на "ББС". Путин решил стать ближе к народу и для того, чтобы его не разоблачили устроил костюмированную вечеринку.

      Также в выпуске:

      Чем Росгвардия похожа на армию "безупречных" из Игры престолов.

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      Теги: Новости России Вести Кремля Владимир Путин
      Источник: 24 канал
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