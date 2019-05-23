Вєсті Кремля: Британський косплей Путіна. В РФ затримали динозавра
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 22 травня – Путін безмежно популярний, як в Росії, так і у світі. Про нього знімали мультфільми, малювали графіті, робили скульптури, але тепер він по-справжньому піднявся. Піднявся та пішов на "ББС". Путін вирішив стати ближчим до народу і для того, щоб його не викрили влаштував костюмовану вечірку.
Також у випуску:
Чим Росгвардія схожа на армію "бездоганних" з Гри престолів.
Джерело: 24 канал
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