Вєсті Кремля: Британський косплей Путіна. В РФ затримали динозавра

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 22 травня – Путін безмежно популярний, як в Росії, так і у світі. Про нього знімали мультфільми, малювали графіті, робили скульптури, але тепер він по-справжньому піднявся. Піднявся та пішов на "ББС". Путін вирішив стати ближчим до народу і для того, щоб його не викрили влаштував костюмовану вечірку.

Також у випуску: Чим Росгвардія схожа на армію "бездоганних" з Гри престолів.

Джерело: 24 канал