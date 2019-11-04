Вести Кремля: Путин покинет кресло президента? Пиня показал кулак
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 4 ноября – кремлевский гном правит страной уже 20 лет и лишь однажды формально отошел от руля, уступив место Медведеву. Снова "Вести Кремля" усмотрели сигналы, но на этот раз сценарий может быть другим. Царь и приобнять людей может, и поцеловать. Но случилось страшное – Путин показал кулак. Но злой Пиня разве в своем воображении супергерой.
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Смотрите полное видео "Вєсті Кремля" за 4 ноября 2019 год
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