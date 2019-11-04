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      Вести Кремля: Путин покинет кресло президента? Пиня показал кулак

      47 Читати новину українською
      Вести Кремля
      Вести Кремля / 24 канал

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 4 ноября – кремлевский гном правит страной уже 20 лет и лишь однажды формально отошел от руля, уступив место Медведеву. Снова "Вести Кремля" усмотрели сигналы, но на этот раз сценарий может быть другим. Царь и приобнять людей может, и поцеловать. Но случилось страшное – Путин показал кулак. Но злой Пиня разве в своем воображении супергерой.

      Также в выпуске:

      За сколько восстановят репутацию почты РФ?

      В России открытия тускнеют перед теоремой Киселева.

      11 квадратных метров для россиян.

      Смотрите полное видео "Вєсті Кремля" за 4 ноября 2019 год

       

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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Дмитрий Медведев Владимир Путин Новости России Вести Кремля
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