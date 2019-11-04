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      Вєсті Кремля: Путін покине крісло президента? Пиня показав кулак

      Вєсті Кремля 103 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 4 листопада – кремлівський гном править країною вже 20 років і лише одного разу формально відійшов від керма, уступивши місце Мєдвєдєву. Знову "Вєсті Кремля" угледіли сигнали, але цього разу сценарій може бути іншим. Цар і приобійняти людей може, і поцьомати. Але сталося страшне – Путін показав кулак. Але злий Пиня хіба у своїй уяві супергерой.

      Також у випуску:

      За скільки відновлять репутацію пошти РФ?

      У Росії відкриття тьмяніють перед теоремою Кісєльова.

      11 квадратних метрів для росіян.

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      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Володимир Путін Дмитро Медведєв
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