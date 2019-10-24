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      Вести Кремля: Путин помогает Африке. Россия без зэков

      92 Читати новину українською
      Вести Кремля
      Вести Кремля / 24 канал

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 24 октября – Путин решил списать Африке долгов на 20 миллиардов долларов, и еще подкинет денег. Осталось начать торговать российскими рабами для новых черных властелинов. В России где-то пропали 30 тысяч зэков. Возможно, тысячи уволенных людей переквалифицировались, а может им просто статус изменили на "Гулаг-2".

      Также в выпуске:

      Навальный – не такой уж и бедный человек, но ему надо придумать хитроумную схему, чтобы скачать еще больше государственных деньжат.

      Киселев проболтался, что в Кремле уже начали поиски наместника Путину.

      Смотрите видео "Вести Кремля" за 24 октября 2019:​

       

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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Владимир Путин Новости России Вести Кремля
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