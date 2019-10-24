Вести Кремля: Путин помогает Африке. Россия без зэков

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 24 октября – Путин решил списать Африке долгов на 20 миллиардов долларов, и еще подкинет денег. Осталось начать торговать российскими рабами для новых черных властелинов. В России где-то пропали 30 тысяч зэков. Возможно, тысячи уволенных людей переквалифицировались, а может им просто статус изменили на "Гулаг-2".

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Навальный – не такой уж и бедный человек, но ему надо придумать хитроумную схему, чтобы скачать еще больше государственных деньжат.

Киселев проболтался, что в Кремле уже начали поиски наместника Путину.

Смотрите видео "Вести Кремля" за 24 октября 2019:​