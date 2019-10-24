Вєсті Кремля: Путін допомагає Африці. Росія без зеків

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 24 жовтня – Путін вирішив списати борги Африці на 20 мільярдів доларів, та й ще підкине грошей. Залишилося почати торгувати російськими рабами для нових чорних властєлінів. В Росії десь пропали 30 тисяч зеків. Можливо, тисячі звільнених людей перекваліфікувалися, а може їм просто статус змінили на "Гулаг-2".

Також у випуску: Навальний – не така вже й бідна людина, але йому треба придумати хитромудру схему, щоб викачати ще більше державних грошенят. Кисильов пробовкався, що в Кремлі уже розпочали пошуки намісника Путіну. Дивіться відео "Вєсті Кремля" за 24 жовтня 2019: