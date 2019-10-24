Вєсті Кремля: Путін допомагає Африці. Росія без зеків
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 24 жовтня – Путін вирішив списати борги Африці на 20 мільярдів доларів, та й ще підкине грошей. Залишилося почати торгувати російськими рабами для нових чорних властєлінів. В Росії десь пропали 30 тисяч зеків. Можливо, тисячі звільнених людей перекваліфікувалися, а може їм просто статус змінили на "Гулаг-2".
Також у випуску:
Навальний – не така вже й бідна людина, але йому треба придумати хитромудру схему, щоб викачати ще більше державних грошенят.
Кисильов пробовкався, що в Кремлі уже розпочали пошуки намісника Путіну.
Дивіться відео "Вєсті Кремля" за 24 жовтня 2019:
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