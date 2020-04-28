Вести Кремля: Путин помогает Мадуро. США признают НЛО
В выпуске программы "Вести Кремля" за 28 апреля – Россия решила помочь Венесуэле в борьбе с коронавирусом, а не россиянам. Вероятно так Путин хочет расширить границы РФ. В США признали НЛО, но это не доказывает существование инопланетян. Но даже, если они существуют, то вряд ли хочется познакомиться с нами.
Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі:
Внук кардіолога, який "лікував Сталіна", прогнозує появу нового вірусу.
Мозаїки Путіна і Сталіна у храмі Збройних сил Росії.
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