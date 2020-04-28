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      Вести Кремля: Путин помогает Мадуро. США признают НЛО

      Вести Кремля - Читати новину українською

      В выпуске программы "Вести Кремля" за 28 апреля – Россия решила помочь Венесуэле в борьбе с коронавирусом, а не россиянам. Вероятно так Путин хочет расширить границы РФ. В США признали НЛО, но это не доказывает существование инопланетян. Но даже, если они существуют, то вряд ли хочется познакомиться с нами.

      Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі:

      Внук кардіолога, який "лікував Сталіна", прогнозує появу нового вірусу.

      Мозаїки Путіна і Сталіна у храмі Збройних сил Росії.

       

      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Владимир Путин Вести Кремля
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