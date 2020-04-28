Вєсті Кремля: Путін допомагає Мадуро. США визнають НЛО

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 28 квітня – Росія вирішила допомогти Венесуелі у боротьбі з коронавірусом, а не росіянам. Ймовірно так Путін хоче розширити кордони РФ. У США визнали НЛО, але це не доводить існування інопланетян. Але навіть, якщо вони існують, то навряд чи хочеться познайомитись з нами.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Внук кардіолога, який "лікував Сталіна", прогнозує появу нового вірусу. Мозаїки Путіна і Сталіна у храмі Збройних сил Росії.