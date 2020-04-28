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      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 MH17
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      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 MH17

      Вєсті Кремля: Путін допомагає Мадуро. США визнають НЛО

      Вєсті Кремля -

      У випуску програми "Вєсті Кремля" за 28 квітня – Росія вирішила допомогти Венесуелі у боротьбі з коронавірусом, а не росіянам. Ймовірно так Путін хоче розширити кордони РФ. У США визнали НЛО, але це не доводить існування інопланетян. Але навіть, якщо вони існують, то навряд чи хочеться познайомитись з нами.

      Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі:

      Внук кардіолога, який "лікував Сталіна", прогнозує появу нового вірусу.

      Мозаїки Путіна і Сталіна у храмі Збройних сил Росії.

       

      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Володимир Путін Вєсті Кремля
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