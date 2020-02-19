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      Вести Кремля: Путин попал на бабки. Россияне будут есть мох

      Вести Кремля - Читати новину українською

      В выпуске программы "Вести Кремля" за 19 февраля – суд в Гааге обязал Владимира Путина выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам компании ЮКОС. Теперь Россия в поисках кругленькой суммы. У россиян появилось уникальное предложение – жителям Поморья хотят разрешить бесплатно собирать выброшенные морем водоросли.

      Также в выпуске:

      Российская Федерация стремится стать СССР.

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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Владимир Путин Вести Кремля
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