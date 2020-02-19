Вести Кремля: Путин попал на бабки. Россияне будут есть мох

В выпуске программы "Вести Кремля" за 19 февраля – суд в Гааге обязал Владимира Путина выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам компании ЮКОС. Теперь Россия в поисках кругленькой суммы. У россиян появилось уникальное предложение – жителям Поморья хотят разрешить бесплатно собирать выброшенные морем водоросли.

Также в выпуске: Российская Федерация стремится стать СССР.