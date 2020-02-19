Вєсті Кремля: Путін попав на бабки. Росіяни будуть їсти мох
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 19 лютого – суд у Гаазі зобов'язав Володимира Путіна виплатити 50 мільярдів доларів колишнім акціонерам компанії ЮКОС. Тепер Росія у пошуках кругленької суми. В росіян з'явилась унікальна пропозиція – жителям Помор'я хочуть дозволити безкоштовно збирати викинуті морем водорості.
Також у випуску:
Російська Федерація прагне стати СРСР.
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