Вєсті Кремля: Путін попав на бабки. Росіяни будуть їсти мох

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 19 лютого – суд у Гаазі зобов'язав Володимира Путіна виплатити 50 мільярдів доларів колишнім акціонерам компанії ЮКОС. Тепер Росія у пошуках кругленької суми. В росіян з'явилась унікальна пропозиція – жителям Помор'я хочуть дозволити безкоштовно збирати викинуті морем водорості.

Також у випуску: Російська Федерація прагне стати СРСР.