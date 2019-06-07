Вести Кремля: Путин продается китайцам. Нежный голосок Кремля

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 7 июня – Россия никогда не жалела для Китая ничего: ни территории, ни озер, ни лесов. На очереди – российский город, который имеет все шансы стать новой столицей Китая. Неожиданно голосом Кремля за рубежом стала Лиза Пескова, дочь пресс-секретаря Путина. Она уже успела сделать несколько интересных заявлений, когда начала стажироваться в Европарламенте.

Также в выпуске: Что связывает Пиню и панду Пинь-Пинь.