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      ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЕВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
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      ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЕВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Вести Кремля: Путин продается китайцам. Нежный голосок Кремля

      Вести Кремля 61 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 7 июня – Россия никогда не жалела для Китая ничего: ни территории, ни озер, ни лесов. На очереди – российский город, который имеет все шансы стать новой столицей Китая. Неожиданно голосом Кремля за рубежом стала Лиза Пескова, дочь пресс-секретаря Путина. Она уже успела сделать несколько интересных заявлений, когда начала стажироваться в Европарламенте.

      Также в выпуске:

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      Теги: Владимир Путин Новости России Китай Вести Кремля
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