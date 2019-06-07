Вєсті Кремля: Путін продається китайцям. Ніжний голосок Кремля

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 7 червня – Росія ніколи не шкодувала для Китаю нічого: ні території, ні озер, ні лісів. На черзі – російське місто, яке має всі шанси стати новою столицею Китаю. Несподівано голосом Кремля за кордоном стала Ліза Пєскова, донька прес-секретаря Путіна. Вона вже встигла зробити кілька цікавих заяв, відколи почала стажуватися у Європарламенті.

Також у випуску: Що пов'язує Пиню і панду Пинь-Пинь.