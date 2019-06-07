22:59
7 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін продається китайцям. Ніжний голосок Кремля
      Вєсті Кремля
      22:19, сьогодні
      Вєсті UA: Серйозна загроза для "Опоблоку". Ручний суд Коломойського
      Вєсті.UA
      21:15, сьогодні
      Чому в Дніпрі купатися небезпечно: нахабна корупційна схема
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як боролися в Союзі із розкрадачами соцвласності
      Згадати все
      23:40, 31 травня
      Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля
      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Вєсті Кремля: Путін продається китайцям. Ніжний голосок Кремля

      Вєсті Кремля 184 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 7 червня – Росія ніколи не шкодувала для Китаю нічого: ні території, ні озер, ні лісів. На черзі – російське місто, яке має всі шанси стати новою столицею Китаю. Несподівано голосом Кремля за кордоном стала Ліза Пєскова, донька прес-секретаря Путіна. Вона вже встигла зробити кілька цікавих заяв, відколи почала стажуватися у Європарламенті.

      Також у випуску:

      Що пов'язує Пиню і панду Пинь-Пинь.

      blog_ava
      Кіану Рівз прийшов на показ Saint Laurent з дівчиною: чарівні фото
      сьогодні
      3155
      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Володимир Путін Китай
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 7 червня: загострення на Донбасі та нові списки кандидатів у депутати
      сьогодні , 22:17 Головні новини 7 червня: загострення на Донбасі та нові списки кандидатів у депутати
      219
      Письмо из Луганска: жизнь стала другой – быстрой и торопливой, такой же стала смерть
      сьогодні , 22:00 Письмо из Луганска: жизнь стала другой – быстрой и торопливой, такой же стала смерть
      Ольга Черненко 273
      Новітні технології холодильників: унікальна система розморозки та свіжості
      сьогодні , 08:00 Новітні технології холодильників: унікальна система розморозки та свіжості
      4636
      Державні рецепти успішного розпилу грошей: страшний сон протезної галузі
      сьогодні , 18:05 Державні рецепти успішного розпилу грошей: страшний сон протезної галузі
      Євгенія Мазур 232
      Рейтинги "Чорнобиля" роблять його серіалом всіх часів, – The Economist
      сьогодні , 17:01 Рейтинги "Чорнобиля" роблять його серіалом всіх часів, – The Economist
      Світові Медіа 1088
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук