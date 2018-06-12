Вести Кремля. Путин разволновался. Главное богатство россиян
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 12.06 – перед поездкой в Китай Владимир Путин внезапно очень сильно проникся безопасностью краденного Крыма, потому что не на кого Россиюшку оставить, пока дед будет в поднебесной пельмени лепить. В Кремле поняли, чтобы не потерять самого мощного партнера в Азии, нужно отдать самое дорогое, что есть в России.
Также в выпуске:
В семье же не без уродов, потому что свое слово сказал министр Мединский.
Найдено того, кто может спасти российский футбол.
Источник: 24 канал
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