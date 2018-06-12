Вєсті Кремля. Путін розхвилювався. Головне багатство росіян

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 12.06 – перед поїздкою до Китаю Володимир Путін раптово дуже сильно перейнявся безпекою краденого Криму, бо ж нема на кого Росіюшку залишити, поки дід буде в піднебесній пельмєні ліпити. У Кремлі зрозуміли, аби не втратити найпотіжнішого партнера в Азії, потрібно віддати найдорожче, що є в Росії.

Також у випуску:

В сім'ї ж не без уродів, бо своє слово сказав міністр Мединський.

Знайдено того, хто може врятувати російський футбол.