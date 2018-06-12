Вєсті Кремля. Путін розхвилювався. Головне багатство росіян
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 12.06 – перед поїздкою до Китаю Володимир Путін раптово дуже сильно перейнявся безпекою краденого Криму, бо ж нема на кого Росіюшку залишити, поки дід буде в піднебесній пельмєні ліпити. У Кремлі зрозуміли, аби не втратити найпотіжнішого партнера в Азії, потрібно віддати найдорожче, що є в Росії.
Також у випуску:
В сім'ї ж не без уродів, бо своє слово сказав міністр Мединський.
Знайдено того, хто може врятувати російський футбол.
Джерело: 24 канал
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