21:39
24 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020

      Вести Кремля: Путин самоизолировался. Игра с огнем

      Вести Кремля - Читати новину українською

      В выпуске программы "Вести Кремля" за 24 марта – президент России Владимир Путин в связи со вспышкой коронавируса покинул Москву и самоизолировался с семьей. Интересно, что сам Путин – холост. На огне инквизиции сгорел Джордано Бруно. Казалось, что адские времена в прошлом. Но теперь будущие ученые также могут встать под суд инквизиторам. Вопрос только, а есть ли там русский след.

      Також у випуску:

      Піп у протигазі.

      В России зафиксировали почти 500 случаев заражения коронавирусом
      сегодня
      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Владимир Путин Вести Кремля Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 21:26 Карантин против экономики: сколько выдержит мир
      Анатолій Максимов
      сегодня , 20:52 Как коронавирус переиграл Коломойского и Ермака
      Антон Голобородько
      22 марта , 19:16 Мировой кризис в 2020 году и быстрое восстановление: что прогнозируют экономисты банков США
      Тетяна Панасюк
      сегодня , 11:59 Легендарная Патти Смит впервые выступит в Киеве
      Ліза Астахова
      сегодня , 20:30 Главные новости 24 марта: 100 случаев коронавируса в Украине и почасовая оплата врачам
      Анастасія Зазуляк
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук