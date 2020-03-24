Вести Кремля: Путин самоизолировался. Игра с огнем
В выпуске программы "Вести Кремля" за 24 марта – президент России Владимир Путин в связи со вспышкой коронавируса покинул Москву и самоизолировался с семьей. Интересно, что сам Путин – холост. На огне инквизиции сгорел Джордано Бруно. Казалось, что адские времена в прошлом. Но теперь будущие ученые также могут встать под суд инквизиторам. Вопрос только, а есть ли там русский след.
Також у випуску:
Піп у протигазі.
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