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      Вєсті Кремля: Путін самоізолювався. Гра з вогнем

      - Читать новость на русском
      Вєсті Кремля / 24 канал

      У випуску програми "Вєсті Кремля" за 24 березня – президент Росії Володимир Путін у зв'язку зі спалахом коронавірусу покинув Москву та самоізолювався з сім'єю. Цікаво, що сам Путін – неодружений. На вогні інквізиції згорів Джордано Бруно. Здавалось, що пекельні часи у минулому. Але тепер майбутні вчені також можуть стати під суд інквізиторам. Питання тільки, а чи є там російський слід.

      Також у випуску:

      Піп у протигазі.

      Дивіться повний випуск "Вєсті Кремля" за 24 березня:

       

      Коронавірус в Україні: вже заразилися 100 людей
      сьогодні
      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Новини політики Володимир Путін Вєсті Кремля
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