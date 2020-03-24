Вєсті Кремля: Путін самоізолювався. Гра з вогнем

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 24 березня – президент Росії Володимир Путін у зв'язку зі спалахом коронавірусу покинув Москву та самоізолювався з сім'єю. Цікаво, що сам Путін – неодружений. На вогні інквізиції згорів Джордано Бруно. Здавалось, що пекельні часи у минулому. Але тепер майбутні вчені також можуть стати під суд інквізиторам. Питання тільки, а чи є там російський слід.

Також у випуску: Піп у протигазі. Дивіться повний випуск "Вєсті Кремля" за 24 березня: