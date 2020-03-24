Вєсті Кремля: Путін самоізолювався. Гра з вогнем
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 24 березня – президент Росії Володимир Путін у зв'язку зі спалахом коронавірусу покинув Москву та самоізолювався з сім'єю. Цікаво, що сам Путін – неодружений. На вогні інквізиції згорів Джордано Бруно. Здавалось, що пекельні часи у минулому. Але тепер майбутні вчені також можуть стати під суд інквізиторам. Питання тільки, а чи є там російський слід.
Також у випуску:
Піп у протигазі.
Дивіться повний випуск "Вєсті Кремля" за 24 березня:
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