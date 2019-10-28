Вести Кремля: Путин забирает у россиян наркотик. Егор Крид – "Сатанист"
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 28 октября – страна одичалих снова оказалась на пороге пещерного века из-за финансовых долго "Первого канала". По данным открытых источников, детище Константина Эрнста задолжало телецентру "Останкино" каких-то банальных сто миллионов рублей. Рэп в России имеет очень негативное влияние, поэтому музыку Егора Крида назвали идеологическим оружием
Также в выпуске:
Шойгу – наместник Путина?
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