Вести Кремля: Путин забирает у россиян наркотик. Егор Крид – "Сатанист"

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 28 октября – страна одичалих снова оказалась на пороге пещерного века из-за финансовых долго "Первого канала". По данным открытых источников, детище Константина Эрнста задолжало телецентру "Останкино" каких-то банальных сто миллионов рублей. Рэп в России имеет очень негативное влияние, поэтому музыку Егора Крида назвали идеологическим оружием

Также в выпуске: Шойгу – наместник Путина?