Вєсті Кремля: Путін забирає у росіян наркотик. Егор Крід став сатаністом
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 28 жовтня – країна одічалих знову опинилася на порозі печерного віку через фінансові борги "Першого каналу". За даними відкритих джерел, дітище Костянтина Ернста заборгувало телецентру "Останкіно" якихось банальних сто мільйонів рублів. Реп на Росії має дуже негативний вплив, тому музику популярного Егора Кріда назвали ідеологічною зброєю сатанізму.
Також у випуску:
Шойгу – намісник Путіна?
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