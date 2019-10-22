Вести Кремля: Путин захватит Чехию? Провальные ракеты России

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 22 октября – зачем Путину Чехия? О "Пражской весне", вероятно, дед с ностальгией вспоминает. Но наверное для того, чтобы помочь своему другу Бари Алибасову. В России провалился запуск ракет. Так, Р-29 не захотела запускаться с подводного ракетоносца, потому что в ней протухло топливо. Не с первого раза запустились новейшие крылатые ракеты "Калибр".

Также в выпуске: Главный разведчик РФ от души накатал колонку для сербского издания. Парламентская лексика России: московская версия. Смотрите видео "Вести Кремля" за 22 октября 2019: