Вести Кремля: Путин захватит Чехию? Провальные ракеты России
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 22 октября – зачем Путину Чехия? О "Пражской весне", вероятно, дед с ностальгией вспоминает. Но наверное для того, чтобы помочь своему другу Бари Алибасову. В России провалился запуск ракет. Так, Р-29 не захотела запускаться с подводного ракетоносца, потому что в ней протухло топливо. Не с первого раза запустились новейшие крылатые ракеты "Калибр".
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Смотрите видео "Вести Кремля" за 22 октября 2019:
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