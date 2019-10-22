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      Вести Кремля: Путин захватит Чехию? Провальные ракеты России

      137 Читати новину українською
      Вести Кремля
      Вести Кремля / 24 канал

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 22 октября – зачем Путину Чехия? О "Пражской весне", вероятно, дед с ностальгией вспоминает. Но наверное для того, чтобы помочь своему другу Бари Алибасову. В России провалился запуск ракет. Так, Р-29 не захотела запускаться с подводного ракетоносца, потому что в ней протухло топливо. Не с первого раза запустились новейшие крылатые ракеты "Калибр".

      Также в выпуске:

      Главный разведчик РФ от души накатал колонку для сербского издания.

      Парламентская лексика России: московская версия.

      Смотрите видео "Вести Кремля" за 22 октября 2019:

       

      blog_ava
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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Новости России Владимир Путин Вести Кремля Чехия
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