Вєсті Кремля: Путін захопить Чехію? Провальні ракети Росії

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 22 жовтня – навіщо Путіну Чехія? Про "Празьку весну", певно, дєд з ностальгією згадує. Але найімовірніше, що для того, аби допомогти своєму другу Барі Алібасову. В Росії провалився запуск ракет. Так, Р-29 не захотіла запускатися з підводного ракетоносця, бо в ній протухло паливо. Також не з першого разу запустилися новітні крилаті ракети калібр.

Також у випуску: Головний розвідник РФ від душі накатав колонку для сербського видання. Парламентська лексика Росії: московська версія. Дивіться відео "Вєсті Кремля" за 22 жовтня 2019: