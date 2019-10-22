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      Вєсті Кремля: Путін захопить Чехію? Провальні ракети Росії

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      Вєсті Кремля
      Вєсті Кремля / 24 канал

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 22 жовтня – навіщо Путіну Чехія? Про "Празьку весну", певно, дєд з ностальгією згадує. Але найімовірніше, що для того, аби допомогти своєму другу Барі Алібасову. В Росії провалився запуск ракет. Так, Р-29 не захотіла запускатися з підводного ракетоносця, бо в ній протухло паливо. Також не з першого разу запустилися новітні крилаті ракети калібр.

      Також у випуску:

      Головний розвідник РФ від душі накатав колонку для сербського видання.

      Парламентська лексика Росії: московська версія.

      Дивіться відео "Вєсті Кремля" за 22 жовтня 2019:

       

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      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Вєсті Кремля Володимир Путін Новини Росії Чехія
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