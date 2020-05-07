Вести Кремля: Путин завел дегустатора. Соловьев – тренер по единоборствам
В выпуске программы "Вести Кремля" за 7 мая – раньше у правителей был не только личный повар, но и дегустатор. Древние времена прошли, а дегустаторы остались. Чины у них совсем не дегустаторские, но если Путин хочет – то генеральские погоны не помешают. Россияне могут найти достойную замену Хабибу Нурмагомедову. Похоже, есть мужчина, который во время карантина превратился в тренировочную машину.
Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале:
Кремль читает Оруэлла.
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