Вєсті Кремля: Путін завів дегустатора. Соловйов – тренер з єдиноборств
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 7 травня – раніше правителі мали не лише особистого кухаря, а й дегустатора. Древні часи пройшли, а дегустатори залишилися. Чини в них геть не дегустаторські, але якщо Путін хоче – то і генеральські погони не завадять. Росіяни можуть знайти гідну заміну Хабібу Нурмагомедову. Схоже, є один чоловік, який під час карантину перетворився на тренувальну машину.
Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі:
Кремль читає Орвела.
Коментарі
Читайте також
сьогодні , 14:42 У Зеленського збираються повернути Донбас до кінця року, але є план "Б"
сьогодні , 17:43 Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус
powered by lun.ua
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі