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      Вєсті Кремля: Путін завів дегустатора. Соловйов – тренер з єдиноборств

      Вєсті Кремля -

      У випуску програми "Вєсті Кремля" за 7 травня – раніше правителі мали не лише особистого кухаря, а й дегустатора. Древні часи пройшли, а дегустатори залишилися. Чини в них геть не дегустаторські, але якщо Путін хоче – то і генеральські погони не завадять. Росіяни можуть знайти гідну заміну Хабібу Нурмагомедову. Схоже, є один чоловік, який під час карантину перетворився на тренувальну машину.

      Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі:

      Кремль читає Орвела.

      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Володимир Путін Новини Росії Вєсті Кремля
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