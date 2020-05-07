Вєсті Кремля: Путін завів дегустатора. Соловйов – тренер з єдиноборств

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 7 травня – раніше правителі мали не лише особистого кухаря, а й дегустатора. Древні часи пройшли, а дегустатори залишилися. Чини в них геть не дегустаторські, але якщо Путін хоче – то і генеральські погони не завадять. Росіяни можуть знайти гідну заміну Хабібу Нурмагомедову. Схоже, є один чоловік, який під час карантину перетворився на тренувальну машину.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Кремль читає Орвела.