Вести Кремля: Путина покусал Азаров. Спортивные игры глазами россиян

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 19 марта – Владимир Путин ошарашил публику в оккупированном Крыму, когда заговорил там по-украински. Скорее всего, президента РФ просто покусали. А судя по акценту, сделал это точно Николай Азаров. Развлекаются в России не слишком умными играми: метают фекалии вместо копья, а еще любят гонки в экстремальном выпивании.

Также в выпуске: Почему Киркоров завидует Кобзону. Какие послания привлекают внимание россиян.