Вести Кремля: Путина покусал Азаров. Спортивные игры глазами россиян
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 19 марта – Владимир Путин ошарашил публику в оккупированном Крыму, когда заговорил там по-украински. Скорее всего, президента РФ просто покусали. А судя по акценту, сделал это точно Николай Азаров. Развлекаются в России не слишком умными играми: метают фекалии вместо копья, а еще любят гонки в экстремальном выпивании.
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Источник: 24 канал
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