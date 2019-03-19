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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

      Вести Кремля: Путина покусал Азаров. Спортивные игры глазами россиян

      Вести Кремля 62 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 19 марта – Владимир Путин ошарашил публику в оккупированном Крыму, когда заговорил там по-украински. Скорее всего, президента РФ просто покусали. А судя по акценту, сделал это точно Николай Азаров. Развлекаются в России не слишком умными играми: метают фекалии вместо копья, а еще любят гонки в экстремальном выпивании.

      Также в выпуске:

      Почему Киркоров завидует Кобзону.

      Какие послания привлекают внимание россиян.

      blog_ava
      Как повлияет на Украину отставка Назарбаева
      сегодня
      1526
      Теги: Новости России Николай Азаров Вести Кремля Владимир Путин
      Источник: 24 канал
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