Вєсті Кремля: Путіна покусав Азаров. Спортивні ігри очима росіян

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 19 березня – Володимир Путін ошелешив публіку в окупованому Криму, коли заговорив там українською. Швидше за все, президента РФ просто покусали. А судячи з акценту, зробив це точно Микола Азаров. Розважаються у Росії не надто розумними іграми: метають фекалії замість спису, а ще полюбляють перегони у екстримальному випиванні.

Також у випуску: Чому Кіркоров заздрить Кобзону. Які послання привертають увагу росіян.