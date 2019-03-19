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      Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля
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      Вєсті Кремля: Путіна покусав Азаров. Спортивні ігри очима росіян

      Вєсті Кремля 132 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 19 березня – Володимир Путін ошелешив публіку в окупованому Криму, коли заговорив там українською. Швидше за все, президента РФ просто покусали. А судячи з акценту, зробив це точно Микола Азаров. Розважаються у Росії не надто розумними іграми: метають фекалії замість спису, а ще полюбляють перегони у екстримальному випиванні.

      Також у випуску: 

      Чому Кіркоров заздрить Кобзону.

      Які послання привертають увагу росіян.

      blog_ava
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      Теги: Новини Росії Микола Азаров Вєсті Кремля Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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