Вєсті Кремля: Путіна покусав Азаров. Спортивні ігри очима росіян
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 19 березня – Володимир Путін ошелешив публіку в окупованому Криму, коли заговорив там українською. Швидше за все, президента РФ просто покусали. А судячи з акценту, зробив це точно Микола Азаров. Розважаються у Росії не надто розумними іграми: метають фекалії замість спису, а ще полюбляють перегони у екстримальному випиванні.
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Джерело: 24 канал
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