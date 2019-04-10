Вести Кремля: Путина все игнорируют. За мат – тюрьма

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 10 апреля – недавно на одном из мероприятий деда Пиню очень обидели – переводчик не захотел с ним здороваться. Все можно бы было списать на маленький рост ВВ, мол, просто не заметили, но нет. Причины кроются в другом. Каждый из нас хотя бы раз в жизни употреблял нецензурную лексику и ничего не случилось. Но в России другие законы. Там и посадить могут.

Также в выпуске: Биоматериал РФ. Гастарбайтеры бегут из России.

Источник: 24 канал