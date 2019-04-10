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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Вести Кремля: Путина все игнорируют. За мат – тюрьма

      Вести Кремля 47 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 10 апреля – недавно на одном из мероприятий деда Пиню очень обидели – переводчик не захотел с ним здороваться. Все можно бы было списать на маленький рост ВВ, мол, просто не заметили, но нет. Причины кроются в другом. Каждый из нас хотя бы раз в жизни употреблял нецензурную лексику и ничего не случилось. Но в России другие законы. Там и посадить могут.

      Также в выпуске:

      Биоматериал РФ.

      Гастарбайтеры бегут из России.

      blog_ava
      Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
      10 апреля
      18277
      Теги: Владимир Путин Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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