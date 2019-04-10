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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Вєсті Кремля: Путіна всі ігнорують. За матюки – в'язниця

      Вєсті Кремля 5 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 10 квітня – нещодавно на одному з заходів дєда Пиню дуже образили – перекладач не захотів з ним вітатися. І все можна б було списати на маленький зріст ВВ, мовляв, просто не помітили, але ні. Причини криються в іншому. Кожен із нас хоча б раз у житті вживав нецензурну лексику і нічого не трапилося. Але на Росії інші закони. Там і посадити можуть.

      Також у випуску:

      Біоматеріал РФ.

      Гастарбайтери тікають з Росії.

      blog_ava
      Світом поширюється грибок, який вбиває людину за 90 днів
      сьогодні
      6441
      Теги: Вєсті Кремля
      Джерело: 24 канал
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