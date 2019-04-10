Вєсті Кремля: Путіна всі ігнорують. За матюки – в'язниця
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 10 квітня – нещодавно на одному з заходів дєда Пиню дуже образили – перекладач не захотів з ним вітатися. І все можна б було списати на маленький зріст ВВ, мовляв, просто не помітили, але ні. Причини криються в іншому. Кожен із нас хоча б раз у житті вживав нецензурну лексику і нічого не трапилося. Але на Росії інші закони. Там і посадити можуть.
Також у випуску:
Біоматеріал РФ.
Гастарбайтери тікають з Росії.
Джерело: 24 канал
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