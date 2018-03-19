Вести Кремля. Путинские выборы. Усы Грудинина

В свежем выпуске "Вести Кремля" за 19.03 – Путин в энный раз переизбран на царство. А это значит – еще больше трэша, еще больше щук, стерхов, бритых накачанных грудей и наконец, превращение России в абсолютную монархию. Сбреет ли усы кандидат от коммунистов – Павел Грудинин, который по предварительным данным набрал меньше 12%.

Также в выпуске: Россияне снова гордятся балетом. Дочь бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова попрощалась со своей родиной.