Вести Кремля. Путинские выборы. Усы Грудинина
В свежем выпуске "Вести Кремля" за 19.03 – Путин в энный раз переизбран на царство. А это значит – еще больше трэша, еще больше щук, стерхов, бритых накачанных грудей и наконец, превращение России в абсолютную монархию. Сбреет ли усы кандидат от коммунистов – Павел Грудинин, который по предварительным данным набрал меньше 12%.
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Источник: 24 Канал
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