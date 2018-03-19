Вєсті Кремля. Путінські вибори. Вуса Грудиніна
У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 19.03 – Путіна в енний раз переобрали на царство. А це означає – ще більше трешу, ще більше щук, стєрхів, бритих накачаних грудей і нарешті, перетворення Росії в абсолютну монархію. Чи збриє вуса кандидат від комуністів – Павло Грудинін, який за попередніми даними набрав менше 12%.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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