Вєсті Кремля. Путінські вибори. Вуса Грудиніна

У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 19.03 – Путіна в енний раз переобрали на царство. А це означає – ще більше трешу, ще більше щук, стєрхів, бритих накачаних грудей і нарешті, перетворення Росії в абсолютну монархію. Чи збриє вуса кандидат від комуністів – Павло Грудинін, який за попередніми даними набрав менше 12%.

Також у випуску: Росіяни знову гордяться балетом. Донька колишнього мера Москви Юрія Лужкова попрощалась зі своєю батьківщиною.