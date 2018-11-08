Вести Кремля. Путинский отряд наказал Трампа. Черный день календаря

В свежем выпуске "Вести Кремля" за 08.11 – фанаты сериала "Игры престолов" могут лопнуть от нетерпения. Следующий сезон еще примерно полгода ждать, но россияне сыграли на опережение, а потому выпустили спойлер сериала. 7 ноября в России наконец родилась оппозиция – страшная, непримиримая и, главное, идейная.

Также в выпуске: Под угрозой основное оружие и сила РФ – телеантенны. Ефремова могут лишить "заслуженного".