Вєсті Кремля. Путінський загін покарав Трампа. Чорний день в календарі
У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 08.11 – фанати серіалу "Ігри Престолів" можуть луснути з нетерпіння. Наступного сезону ще приблизно півроку чекати, але росіяни зіграли на випередження, а тому випустили спойлер серіалу. 7 листопада в Росії нарешті народилася опозиція – страшна, непримиренна і, головне, ідейна.
Також у випуску:
Під загрозою основна зброя та сила РФ – телеантени.
Єфремова можуть залишити "заслуженого".
Джерело: 24 канал
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