Вєсті Кремля. Путінський загін покарав Трампа. Чорний день в календарі

У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 08.11 – фанати серіалу "Ігри Престолів" можуть луснути з нетерпіння. Наступного сезону ще приблизно півроку чекати, але росіяни зіграли на випередження, а тому випустили спойлер серіалу. 7 листопада в Росії нарешті народилася опозиція – страшна, непримиренна і, головне, ідейна.

Також у випуску: Під загрозою основна зброя та сила РФ – телеантени. Єфремова можуть залишити "заслуженого".