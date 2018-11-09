Вести Кремля. Путинский шпионаж. "Подарок" ветеранам
В свежем выпуске "Вести Кремля" за 09.11 – Австрия очень обиделась на Россию из-за нового шпионского скандала. И не зря. Потому что внезапно узнала, что у нее под носом последних лет так 20 сидел настоящий "русский шпион". 9 мая ветераны могут почувствовать себя людьми, ведь именно в этот день о них вспоминают. Но каждый вспоминает по-своему, например российские чиновники обокрали их на 1 миллион
Также в выпуске:
Журналистская "Санта-Барбара" с участием "Медузы" и ягодиц.
"Красно Солнышко" уже не сможет баллотироваться в президенты.
Источник: 24 канал
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