У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 09.11 – Австрія дуже образилась на Росію через новий шпигунський скандал. І зовсім не дарма. Бо раптово дізналася, що у неї під носом останніх років так 20 сидів справжній "русский шпион". Хоч 9 травня ветерани можуть відчути себе людьми, бо саме в цей день про них згадують. Але кожен згадує по-своєму, от, наприклад російські чиновники обікрали їх на 1 мільйон.

Також у випуску: Журналіска "Санта-барбара" з участю "Медузи" та ягодиць. "Красне Солнишко" вже не зможе балотуватися у президенти.