22:39
9 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путінський шпіонаж. "Подарунок" ветеранам
      Вєсті Кремля
      21:37, сьогодні
      Вєсті.UA. Модняча Луценко. Злиття Бойка з Рабіновичем
      Вєсті.UA
      20:04, сьогодні
      Прибуткова справа: як псевдоактивісти нещадно заробляють на українцях
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші модельні агентства
      Згадати все
      23:10, 6 листопада
      Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США

      Вєсті Кремля. Путінський шпіонаж. "Подарунок" ветеранам

      Вєсті Кремля 133 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 09.11 – Австрія дуже образилась на Росію через новий шпигунський скандал. І зовсім не дарма. Бо раптово дізналася, що у неї під носом останніх років так 20 сидів справжній "русский шпион". Хоч 9 травня ветерани можуть відчути себе людьми, бо саме в цей день про них згадують. Але кожен згадує по-своєму, от, наприклад російські чиновники обікрали їх на 1 мільйон.

      Також у випуску:

      Журналіска "Санта-барбара" з участю "Медузи" та ягодиць.

      "Красне Солнишко" вже не зможе балотуватися у президенти.

      Теги: Вєсті Кремля Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 9 листопада: Порошенко не відпустив Луценка у відставку, Лещенко потрапив у ДТП
      сьогодні , 22:22 Головні новини 9 листопада: Порошенко не відпустив Луценка у відставку, Лещенко потрапив у ДТП
      Розмитнення євроблях: що змінює новий закон
      сьогодні , 08:15 Розмитнення євроблях: що змінює новий закон
      Яніна Ткачук
      Тест-драйв нового BMW Х5: вперше в Україні
      5 листопада , 16:00 Тест-драйв нового BMW Х5: вперше в Україні
      Почему транзит газа через Украину так важен
      сьогодні , 22:00 Почему транзит газа через Украину так важен
      Блог Медіа
      Тоні "Бомбардувальник" Белью: що варто знати про суперника Усика
      сьогодні , 20:21 Тоні "Бомбардувальник" Белью: що варто знати про суперника Усика
      Ігор Саджениця
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук