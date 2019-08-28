Вести Кремля: Путинское мороженое для Эрдогана. Как дед Пиня нарушает правила
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 28 августа – Путин ввел мороженое в международную практику и начал активно накачивать ним дипломатов и руководителей других государств. Пиня уже привык нарушать международные законы, но теперь посягнул на "святое" – российские законы.
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Смотрите видео "Вести Кремля" за 28 августа 2019:
Источник: 24 канал
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