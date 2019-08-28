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      Вести Кремля: Путинское мороженое для Эрдогана. Как дед Пиня нарушает правила

      36 Читати новину українською
      Вести Кремля
      Вести Кремля / 24 канал

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 28 августа – Путин ввел мороженое в международную практику и начал активно накачивать ним дипломатов и руководителей других государств. Пиня уже привык нарушать международные законы, но теперь посягнул на "святое" – российские законы.

      Также в выпуске:

      Пельмень Кондольский меняет имя.

      Смотрите видео "Вести Кремля" за 28 августа 2019:

       

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      Теги: Новости России Вести Кремля Владимир Путин
      Источник: 24 канал
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