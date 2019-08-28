Вєсті Кремля: Путінське морозиво для Ердогана. Як дід Пиня порушує правила

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 28 серпня – Путін ввів морозиво у міжнародну практику і почав активно накачувати ним дипломатів та очільників інших держав. Пиня вже звик порушувати міжнародні закони, але тепер посягнув на "святе" – російські закони.

Також у випуску: Пельмень Кондольський змінює ім'я.

Джерело: 24 канал