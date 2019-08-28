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      ОБВАЛ БУДИНКУ В ДРОГОБИЧІ РАЇСА БОГАТИРЬОВА ВЕРХОВНА РАДА КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ
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      ОБВАЛ БУДИНКУ В ДРОГОБИЧІ РАЇСА БОГАТИРЬОВА ВЕРХОВНА РАДА КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ

      Вєсті Кремля: Путінське морозиво для Ердогана. Як дід Пиня порушує правила

      Вєсті Кремля 18 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 28 серпня – Путін ввів морозиво у міжнародну практику і почав активно накачувати ним дипломатів та очільників інших держав. Пиня вже звик порушувати міжнародні закони, але тепер посягнув на "святе" – російські закони.

      Також у випуску:

      Пельмень Кондольський змінює ім'я.

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      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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