Вєсті Кремля: Путінське морозиво для Ердогана. Як дід Пиня порушує правила
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 28 серпня – Путін ввів морозиво у міжнародну практику і почав активно накачувати ним дипломатів та очільників інших держав. Пиня вже звик порушувати міжнародні закони, але тепер посягнув на "святе" – російські закони.
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Джерело: 24 канал
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