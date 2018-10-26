Вести Кремля. Путину надо больше золота. "Строительное чудо" Крымский мост

В свежем выпуске "Вести Кремля" за 26.10 – лидерство на нефтяном рынке Кремль планирует сохранять еще 10 – 15 лет, а за это время можно понапридумывать совсем другие доходы. Например, депутат Максимова предложила ввести налог на дачные огороды. На строительство Крымского моста денег не жалели, его стоимость примерно 4 миллиарда долларов, но средства у него все закатывают и закатывают.

Также в выпуске: Медведев: "В рай никого силой загнать невозможно". Гамбит депутата Бондаренко.