Вести Кремля. Путину надо больше золота. "Строительное чудо" Крымский мост
В свежем выпуске "Вести Кремля" за 26.10 – лидерство на нефтяном рынке Кремль планирует сохранять еще 10 – 15 лет, а за это время можно понапридумывать совсем другие доходы. Например, депутат Максимова предложила ввести налог на дачные огороды. На строительство Крымского моста денег не жалели, его стоимость примерно 4 миллиарда долларов, но средства у него все закатывают и закатывают.
Также в выпуске:
Медведев: "В рай никого силой загнать невозможно".
Гамбит депутата Бондаренко.
Источник: 24 канал
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