17:24
27 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путіну треба більше золота. "Будівельне чудо" Кримсьский міст
      Вєсті Кремля
      21:31, 26 жовтня
      Вєсті.UA. Отець Онуфрій йде у телеведучі. Нові забіяки українського політикуму
      Вєсті.UA
      20:44, 26 жовтня
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, 26 жовтня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська жінка
      Згадати все
      23:00, 23 жовтня
      Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ

      Вєсті Кремля. Путіну треба більше золота. "Будівельне чудо" Кримсьский міст

      Вєсті Кремля 1592 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 26.10 – лідерство на нафтовому ринку Кремль планує зберігати ще 10 – 15 років, а за цей час можна понавигадувати зовсім інших прибутків. Наприклад, депутат Максімова запропонувала ввести податок на дачні городи. На будівництво Кримського моста грошей не шкодували, його вартість приблизно 4 мільярди доларів, та кошти у нього все закатують і закатують.

      Також у випуску:

      Мєдвєдєв: "В рай никого силой загнать невозможно".

      Гамбіт депутата Бондаренка.

      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за 26 жовтня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      НАТО загрожує "Тризубом": Росія отримала військове попередження
      сьогодні , 16:06 НАТО загрожує "Тризубом": Росія отримала військове попередження
      Борис Немировський
      "Біжи, ховайся, бийся" – як захистити себе під час стрілянини у громадських місцях
      сьогодні , 16:00 "Біжи, ховайся, бийся" – як захистити себе під час стрілянини у громадських місцях
      Блог Медіа
      Безкарне обкрадання: як Ахметов та Фірташ наживаються на українцях
      сьогодні , 13:00 Безкарне обкрадання: як Ахметов та Фірташ наживаються на українцях
      Вікторія Войціцька
      Росії байдуже, що буде з її шпигунами
      сьогодні , 12:00 Росії байдуже, що буде з її шпигунами
      Олексій Чибісов
      Новый европейский истребитель "возбудил" Россию
      сьогодні , 08:40 Новый европейский истребитель "возбудил" Россию
      Злой Одессит
      "Вєсті Кремля". Зникнення Путіна та пророцтво для Росії
       13 березня 2015 , 22:59
      "Вєсті Кремля". Головні проблеми Росії, новий друг Кремля – Північна Корея
       12 березня 2015 , 22:50
      "Вєсті Кремля". Комуністи проти селфі, російські хокеїсти сумують за СРСР
       17 квітня 2015 , 23:01
      Вєсті Кремля. Гаряча вболівальниця. Байкерський шедевр
       23 червня , 00:32
      Вєсті Кремля. Слівкі. Рогозін просить милостиню. "Глибокі" знання Путіна
       сьогодні , 17:30
      Вести Кремля. Сливки. Путин – знавец гербов. Песня Гурченко о "мучениках" президента РФ
       31 жовтня , 18:47
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук