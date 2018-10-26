Вєсті Кремля. Путіну треба більше золота. "Будівельне чудо" Кримсьский міст
У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 26.10 – лідерство на нафтовому ринку Кремль планує зберігати ще 10 – 15 років, а за цей час можна понавигадувати зовсім інших прибутків. Наприклад, депутат Максімова запропонувала ввести податок на дачні городи. На будівництво Кримського моста грошей не шкодували, його вартість приблизно 4 мільярди доларів, та кошти у нього все закатують і закатують.
Також у випуску:
Мєдвєдєв: "В рай никого силой загнать невозможно".
Гамбіт депутата Бондаренка.
Джерело: 24 канал
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