Вєсті Кремля. Путіну треба більше золота. "Будівельне чудо" Кримсьский міст

У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 26.10 – лідерство на нафтовому ринку Кремль планує зберігати ще 10 – 15 років, а за цей час можна понавигадувати зовсім інших прибутків. Наприклад, депутат Максімова запропонувала ввести податок на дачні городи. На будівництво Кримського моста грошей не шкодували, його вартість приблизно 4 мільярди доларів, та кошти у нього все закатують і закатують.

Також у випуску: Мєдвєдєв: "В рай никого силой загнать невозможно". Гамбіт депутата Бондаренка.