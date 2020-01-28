Вести Кремля: Рабочая поза Лукашенко. Рецидив Поклонской

В выпуске программы "Вести Кремля" за 28 января – Путин и Лукашенко давно нашли общий язык. Казалось, никто "Лёлика и Болика" разлучить не сможет. Однако пока Лукашенко послушный – полбеды. Как только что-то не так, Путин сразу ставит его в рабочую позу. Депутат Госдумы Поклонская в день рождения Зеленского пожелала президенту, чтобы ее однажды направили российским послом в Киев.

Также в выпуске: Как Путин чтил память жертв Холокоста.