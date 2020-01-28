Вєсті Кремля: Робоча поза Лукашенка. Рецидив Поклонської

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 28 січня – Путін і Лукашенко давно знайшли спільну мову. Здавалось, ніхто "Льолика і Болика" розлучити не зможе. Однак поки Лукашенко слухняний – пів біди. Як тільки щось не так, Путін одразу ставить його у робочу позицію. Депутатка Держдуми Поклонська у день народження Зеленського побажала президенту, аби її одного разу направили російським послом в Київ.

Також у випуску: Як Путін вшановував пам'ять жертв Голокосту.