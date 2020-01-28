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      Вєсті Кремля: Робоча поза Лукашенка. Рецидив Поклонської

      Вєсті Кремля 113 Читать новость на русском

      У випуску програми "Вєсті Кремля" за 28 січня – Путін і Лукашенко давно знайшли спільну мову. Здавалось, ніхто "Льолика і Болика" розлучити не зможе. Однак поки Лукашенко слухняний – пів біди. Як тільки щось не так, Путін одразу ставить його у робочу позицію. Депутатка Держдуми Поклонська у день народження Зеленського побажала президенту, аби її одного разу направили російським послом в Київ.

      Також у випуску: 

      Як Путін вшановував пам'ять жертв Голокосту.

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      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Новини політики Новини України Вєсті Кремля Олександр Лукашенко Володимир Путін
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